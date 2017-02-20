السعودية تقود مبادرة و تحركات دبلوماسية لحل الملف اليمني بشكل نهائي !!!

التقى نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اليوم بمدينة الرياض، وفي لقاءات منفصلة، سفراء الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والصين، في إطار انعاش ملف التسوية السياسية المتعثر منذ انتهاء مشاورات الكويت، مبينا الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليا على مختلف الصعد وحرصها على السلام رغم تعنت الطرف الانقلابي .

وأكد المخلافي أن ‏الحكومة الشرعية في بلاده لا تزال تعول على دعم المجتمع الدولي ‏الموحد من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بموجب المرجعيات المتفق ‏عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار ‏الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

‏وأوضح ان الحكومة اليمنية تدعم مساعي السلام وجهود المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وترحب باي مبادرة مرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وأشار إلى أن الجهود ‏لتحرير المناطق الغربية في اليمن من سيطرة الانقلابيين تأتي في إطار ‏السعي الجاد من الحكومة الشرعية لإيصال المساعدات الإنسانية وفرق ‏الإغاثة إليهم حيث يمنع الانقلابيون وصولها.

ووضع المخلافي، السفراء في صورة المستجدات على ‏الساحة اليمنية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع ‏في المناطق المحررة عمومًا وفي منطقة المخا خاصة، مشيراً إلى أن ‏الجيش الوطني مسنوداً بالتحالف يقوم بنزع الألغام التي قام الانقلابيون ‏بزراعتها في الأحياء السكنية ومن ثم إعادة المدنيين إلى مناطقهم.

‏ من جهته، أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة ‏في عدن والمناطق المحررة، مؤكداً تطابق وجهات النظر بين حكومتي ‏اليمن والولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز جهود المبعوث الدولي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ.‏

وجدد ماثيو تولر دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية في اليمن والعملية ‏السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التوصل إلى حل سلمي ‏وشامل وعودة الشرعية لليمن هو ما يدعمه المجتمع الدولي بكامله، وأشاد سفير الولايات المتحدة بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية ‏ومواقفها المرنة والإيجابية والمتسقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها ‏خلال فترة المشاورات السابقة.‏

بدوره عبر السفير الفرنسي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لاستتباب الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك سداد مرتبات موظفي الدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين كما تمنى ان يرى حلول السلام في اليمن قريبا.

من جانبه أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتأكيدها على ضرورة ارتكاز الحل على المرجعيات الثلاث..مجدداً تأكيده دعم بلاه لليمن وتوفير مزيداً من الدعم السياسي والإنساني والاغاثي.