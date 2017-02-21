يمني تطارده زوجته يستنجد بالرئيس هادي ويرفع هذه الاشياء بيده (صورة)

قال تربوي يمني، اليوم الاثنين، إن زوجته هددته بمغادرة منزله ، إذا لم يقم بترك مهنة التدريس، والبحث عن عمل، يوفر دخلا للأسرة التي كانت تعيش على راتب مهنة التدريس، الذي انقطع منذ نصف عام.

وقال محمد الأمين الذي يعمل مدرسا في الصفوف الأساسية في إحدى مدارس محافظة ريمة، في منشور له بصفحته على الفيس بوك، اليوم إن زوجته أخبرته بشكل جدّي أنها ستقوم بمغادرة منزله إلى منزل والدها ، إذا لم يترك التدريس، ويلجأ بالبحث عن مهنة بديلة".

ويروي الأمين حادثة وقعت له اليوم بالقول "بينما أنا في الصف الخامس الحصة الرابعة واذا بدقه على باب الفصل ففتحت واذا به ابني وبيده كيس دقيق فاضي مع دبة زيت فاضي ويقول، أرسلتني أمي وتقول لك لا تروح الا بالدقيق والزيت".

ويضيف: "أحرجت فقلت لأحد الطلاب خذ تلفوني واعمل لي صورة على شأن ارفع بالأمر للجهات المختصة ليحسوا بأوضاعنا".





ويتابع: "وبهذه الواقعة ارفعها الى الجهات المختصة والى بنك عدن الذي وعدنا بصرف مرتباتنا، مناشدا الجهات الحكومية: اتقوا الله في أولادنا".

وختتم حديثه بالقول: "ليست ذلة مننا ولا مشحاته بل مطالبة بحقوقنا التي كفلها الدستور والقانون".

ويعيش التربيون أوضاعا صعبة في اليمن، بعد رفض الحوثيين صرف مرتابتهم من أكثر من 5 أشهر، وفي ظل خذلان واضح من قبل الحكومية الشرعية، خصوصا أن معظم العاملين في الحقل التعليمي يعتمدون بدرجة أساسية على مرتباتهم.